Врачи дали тюменцам рекомендации о купании в проруби

Чтобы праздник не превратился в беду, тюменские врачи просят верующих соблюдать некоторые правила.
«Перед тем как погрузиться в ледяную воду, лучше заранее пройти небольшую подготовку и посоветоваться с врачом», пишет «Ньюспром.ру» с ссылкой на врача скорой медицинской помощи Олега Нестерова.
От купаний в ледяной воде врач советует воздержаться и в случае, если накануне у человека было какое-то недомогание, пусть и совсем легкое, или незначительно поднималась температура.
Важно помнить, что не каждое сердце может выдержать резких перепадов температуры. И иногда это даже может привести к его остановке, то есть к смерти человека.
Поэтому специалисты советуют, перед окунанием в прорубь сделать ЭКГ, чтобы выявить скрытые проблемы с сердцем, которые не влияют на самочувствие.