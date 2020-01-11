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Врачи дали тюменцам рекомендации о купании в проруби

11 января 2020, 11:35
Фото: 1Mi
Тюменцев просили соблюдать осторожность в крещенские купания
Чуть больше недели осталось до Крещенских купаний, участие в которых ежегодно принимают десятки жителей, пишет «Ньюспром.ру».
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Тюмень

Чтобы праздник не превратился в беду, тюменские врачи просят верующих соблюдать некоторые правила.

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«Перед тем как погрузиться в ледяную воду, лучше заранее пройти небольшую подготовку и посоветоваться с врачом», пишет «Ньюспром.ру» с ссылкой на врача скорой медицинской помощи Олега Нестерова.

От купаний в ледяной воде врач советует воздержаться и в случае, если накануне у человека было какое-то недомогание, пусть и совсем легкое, или незначительно поднималась температура.

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Важно помнить, что не каждое сердце может выдержать резких перепадов температуры. И иногда это даже может привести к его остановке, то есть к смерти человека.

Поэтому специалисты советуют, перед окунанием в прорубь сделать ЭКГ, чтобы выявить скрытые проблемы с сердцем, которые не влияют на самочувствие.

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