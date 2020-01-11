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В Тюмени похолодает до - 13 градусов и пройдет небольшой снег

11 января 2020, 01:00
Фото: ЧС Тюмень
Тюмень
В субботу в Тюмени усилится ветер и похолодает до – 13 градусов. К вечеру большая часть облаков рассеется, а влажность воздуха составит 83%, сообщает Гисметео.
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Тюмень

В областной столице 11 января возможен небольшой снег. Синоптики прогнозируют не более 0,3 мм осадков. Южный ветер с порывами до 8 метров в секунду к концу дня развеет облака.

Воскресенье в городе ожидается малооблачная погода, температура воздуха составит – 10 градусов. Влажность воздуха поднимется до 87%, атмосферное давление постепенно снизится до 752 мм. р.ст.

На следующей неделе с понедельника по среду ожидаются снегопады. За три дня может выпасть до 5 мм осадков. Средняя температура воздуха составит около – 10. До 17 января в городе будет пасмурно.

#Новости#Погода#Тюмень#Александр Мязин#Общество
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