В Тюмени похолодает до - 13 градусов и пройдет небольшой снег

В областной столице 11 января возможен небольшой снег. Синоптики прогнозируют не более 0,3 мм осадков. Южный ветер с порывами до 8 метров в секунду к концу дня развеет облака.
Воскресенье в городе ожидается малооблачная погода, температура воздуха составит – 10 градусов. Влажность воздуха поднимется до 87%, атмосферное давление постепенно снизится до 752 мм. р.ст.
На следующей неделе с понедельника по среду ожидаются снегопады. За три дня может выпасть до 5 мм осадков. Средняя температура воздуха составит около – 10. До 17 января в городе будет пасмурно.