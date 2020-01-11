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В Нижней Тавде детей оставили жить с нерадивой матерью

11 января 2020, 05:16
Фото: 1Mi
В Нижней Тавде детей оставили жить с пьющей матерью
В Тюменской области мать ребятишек из Нижней Тавды, которых она оставила одних голодных в грязном доме, не стали лишать родительских прав, пишет 72.ru.
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Дети

Напомним, в октябре минувшего года бабушка пришла, чтобы повидаться с внуками и ужаснулась. Двое детей одному, из которых годик, а второму два, находились дома одни. В квартире был кавардак, даже летали мелкие насекомые, еды у малышей совсем не было. Информация об этом попала на просторы интернета и сбудоражила местных жителей.

«Женщина вызвала специалистов подразделения по делам несовершеннолетних, желая забрать детей у дочери. Как оказалось, это уже далеко не первый случай ее подобного отношения к детям», сообщает 72.ru.

Проверку провели и следователи. Однако, после всего детей оставили дома с отцом и матерью.

Сейчас Семья находится на сопровождении служб системы профилактики, на контроле управления социальной защиты населения Нижнетавдинского района, дети наблюдаются специалистами здравоохранения.

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#Новости#Родительские права#Дети#Тюмень#Юлия Райтер Граб#Общество
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