В Нижней Тавде детей оставили жить с нерадивой матерью

Напомним, в октябре минувшего года бабушка пришла, чтобы повидаться с внуками и ужаснулась. Двое детей одному, из которых годик, а второму два, находились дома одни. В квартире был кавардак, даже летали мелкие насекомые, еды у малышей совсем не было. Информация об этом попала на просторы интернета и сбудоражила местных жителей.
«Женщина вызвала специалистов подразделения по делам несовершеннолетних, желая забрать детей у дочери. Как оказалось, это уже далеко не первый случай ее подобного отношения к детям», сообщает 72.ru.
Проверку провели и следователи. Однако, после всего детей оставили дома с отцом и матерью.
Сейчас Семья находится на сопровождении служб системы профилактики, на контроле управления социальной защиты населения Нижнетавдинского района, дети наблюдаются специалистами здравоохранения.