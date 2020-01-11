В Нижней Тавде детей оставили жить с нерадивой матерью

Напомним, в октябре минувшего года бабушка пришла, чтобы повидаться с внуками и ужаснулась. Двое детей одному, из которых годик, а второму два, находились дома одни. В квартире был кавардак, даже летали мелкие насекомые, еды у малышей совсем не было. Информация об этом попала на просторы интернета и сбудоражила местных жителей.