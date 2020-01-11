Тюменцы уже начали бронировать туры на лето

«Этим летом тюменцы в основном планируют лететь отдыхать в Турцию, Грецию и Испанию. Также желающие смогут прямым рейсом по чартерным программам слетать на Кипр, в Болгарию и Тунис», пишет «Ньюспром.ру».
В Черногорию, Грецию, Испанию и Италию можно будет попасть на самолете из Екатеринбурга.
По словам специалистов, в декабре – январе хорошо бронировать свой отдых, потому что в это время отели предоставляют хорошие скидки, в феврале скидки уже поменьше, а в марте совсем минимальные.
Также сотрудники турагенств поясняют, что бронировать в январе удобно тем, кто хочет хорошо отдохнуть в соотношении «цена/качество», кому нужен отель уровня делюкс, либо большой семейный номер.
В феврале цены вырастут, а к марту мест в таких отелях может и вовсе уже не быть. В частности быстро раскупают номера в отелях Греции, Испании и Италии.
Одним из преимуществ раннего бронирования называют и то, что в дальнейшем, не зависимо от скачков на валютном рынке, цена на купленный тур остается уже прежней.
Ну, есть у этого и свои минусы. Например, то, что туроператоры могут поменять день вылета-прилета на один-два дня.