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Тюменцы уже начали бронировать туры на лето

11 января 2020, 10:19
Фото: 1Mi
Тюменцы готовятся к летнему отдыху
В Тюменской области начался сезон раннего бронирования летних туров, сообщает «Ньюспром.ру».
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Отдых

«Этим летом тюменцы в основном планируют лететь отдыхать в Турцию, Грецию и Испанию. Также желающие смогут прямым рейсом по чартерным программам слетать на Кипр, в Болгарию и Тунис», пишет «Ньюспром.ру».

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В Черногорию, Грецию, Испанию и Италию можно будет попасть на самолете из Екатеринбурга.

По словам специалистов, в декабре – январе хорошо бронировать свой отдых, потому что в это время отели предоставляют хорошие скидки, в феврале скидки уже поменьше, а в марте совсем минимальные.

Также сотрудники турагенств поясняют, что бронировать в январе удобно тем, кто хочет хорошо отдохнуть в соотношении «цена/качество», кому нужен отель уровня делюкс, либо большой семейный номер.

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В феврале цены вырастут, а к марту мест в таких отелях может и вовсе уже не быть. В частности быстро раскупают номера в отелях Греции, Испании и Италии.

Одним из преимуществ раннего бронирования называют и то, что в дальнейшем, не зависимо от скачков на валютном рынке, цена на купленный тур остается уже прежней.

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Ну, есть у этого и свои минусы. Например, то, что туроператоры могут поменять день вылета-прилета на один-два дня.

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