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Тюменскую УК обязали сделать ремонт после протечки в паркинге многоэтажного дома

11 января 2020, 07:56
Фото: 1Mi
Суд обязал тюменскую УК делать ремонт в паркинге
Подземная парковка признана частью общедомового имущества
Сюжет
Суд

Управляющую компанию ООО «Жилищный фонд», что обслуживает многоквартирный дом по адресу: улица Грибоедова, 6, обязали устранить последствия протечки в паркинге, пишет 72.ru.

Напомним, в феврале 2019 года один из жителей дома обратился в жилищную инспекцию и рассказал про протечку в паркинге.

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Прибывший на место специалист ведомства обнаружил сухие следы протечек на потолке, частичное отслоение штукатурного, окрасочного слоёв стен. Руководству УК было выдано предписание об установлении причин случившегося, а также устранении последствий с помощью косметического ремонта.

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Однако управляющая организация, не желая делать ремонт, обратилась в суд, апеллируя тем, что паркинг не относится к общедомовому имуществу.

Ранее ведомство обязало УК, обслуживающую дом, устранить последствия протечки в паркинге.

Арбитражный суд Тюменской области удовлетворил иск УК, тогда Госжилинспекция подала апелляционную жалобу в восьмой арбитражный апелляционный суд, где решение суда первой инстанции было отменено и предписание Госжилинспекции было признано законным.

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