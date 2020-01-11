Тюменскую УК обязали сделать ремонт после протечки в паркинге многоэтажного дома

Управляющую компанию ООО «Жилищный фонд», что обслуживает многоквартирный дом по адресу: улица Грибоедова, 6, обязали устранить последствия протечки в паркинге, пишет 72.ru.
Напомним, в феврале 2019 года один из жителей дома обратился в жилищную инспекцию и рассказал про протечку в паркинге.
Прибывший на место специалист ведомства обнаружил сухие следы протечек на потолке, частичное отслоение штукатурного, окрасочного слоёв стен. Руководству УК было выдано предписание об установлении причин случившегося, а также устранении последствий с помощью косметического ремонта.
Однако управляющая организация, не желая делать ремонт, обратилась в суд, апеллируя тем, что паркинг не относится к общедомовому имуществу.
Ранее ведомство обязало УК, обслуживающую дом, устранить последствия протечки в паркинге.
Арбитражный суд Тюменской области удовлетворил иск УК, тогда Госжилинспекция подала апелляционную жалобу в восьмой арбитражный апелляционный суд, где решение суда первой инстанции было отменено и предписание Госжилинспекции было признано законным.