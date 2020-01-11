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Тюменское такси обязали выплатить пострадавшим в ДТП пассажирам 400 тыс. рублей

11 января 2020, 04:50
Фото: 1Mi
Тюменское такси выплатит пострадавшим пассажирам деньги
В областном центре суд обязал агрегатора такси выплатить компенсацию в 400 тысяч рублей бабушке с маленьким внуком, которые пострадали в ДТП, пишет 72.ru.
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Суд

«В сентябре минувшего года женщина вызвала такси, на котором отправила бабушку с внуком. По предварительной версии, по дороге водителю стало плохо, он потерял сознание. Автомобиль нарушил несколько правил ДД и выехал на встречную полосу, где столкнулся с другой машиной», сообщает 72. ru с ссылкой на калининский районный суд.

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От полученных травм водитель Daewoo Matiz скончался на месте, а его пассажиры получили травмы.

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Рассмотрев дело, суд постановил взыскать с сервиса в пользу семьи 350 тысяч рублей. Эти деньги родители получат в интересах ребенка. Еще 50 тыс. рублей компания выплатит каждому из родителей.

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