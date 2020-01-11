Тюменское такси обязали выплатить пострадавшим в ДТП пассажирам 400 тыс. рублей

«В сентябре минувшего года женщина вызвала такси, на котором отправила бабушку с внуком. По предварительной версии, по дороге водителю стало плохо, он потерял сознание. Автомобиль нарушил несколько правил ДД и выехал на встречную полосу, где столкнулся с другой машиной», сообщает 72. ru с ссылкой на калининский районный суд.
От полученных травм водитель Daewoo Matiz скончался на месте, а его пассажиры получили травмы.
Рассмотрев дело, суд постановил взыскать с сервиса в пользу семьи 350 тысяч рублей. Эти деньги родители получат в интересах ребенка. Еще 50 тыс. рублей компания выплатит каждому из родителей.