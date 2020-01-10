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В Тюмени тройное ДТП создает серьезные затруднения при движении на Федюнинского

10 января 2020, 11:26
Фото: ЧС Тюмень
ДТП
Авария с участием трёх транспортных средств создаёт серьезные затруднения при движении на улице Федюнинского, сообщает ЧС Тюмень.
Сюжет
Тюмень

Инцидент произошел 10 января примерно в 16:00. По словам очевидцев, «ГАЗель» подрезала маршрутный автобус №15. Далее произошло столкновение с автомобилем ВАЗ. В аварии никто не пострадал, но происшествие создаёт затруднения для автомобилистов.

На место аварии прибыли пожарные МЧС и скорая помощь.

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Два человека пострадали в аварии на 99-м километре трассы Тюмень – Ханты-Мансийск 9 января. По информации автоинспекторов, один из водителей не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Водители автомобилей доставлены в больницу.

#Новости#ДТП#Тюмень#Александр Мязин#Происшествия
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