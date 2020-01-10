В Тюмени тройное ДТП создает серьезные затруднения при движении на Федюнинского

Инцидент произошел 10 января примерно в 16:00. По словам очевидцев, «ГАЗель» подрезала маршрутный автобус №15. Далее произошло столкновение с автомобилем ВАЗ. В аварии никто не пострадал, но происшествие создаёт затруднения для автомобилистов.
На место аварии прибыли пожарные МЧС и скорая помощь.
Два человека пострадали в аварии на 99-м километре трассы Тюмень – Ханты-Мансийск 9 января. По информации автоинспекторов, один из водителей не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Водители автомобилей доставлены в больницу.