В Тюмени сотрудник ФСБ оштрафован на 200 тыс. рублей за взятку в 300 тысяч

Обвинение доказало, что осенью 2018 года Давыдов и Ахметов придумали, как получить деньги с подозреваемого в хранении оружия, незаконном обороте наркотиков и экстремизме. Предприниматель сказал подозреваемому Ч., что за 300 тыс. рублей его знакомый офицер ФСБ сможет повлиять на следствие. Якобы, по его просьбе следователи уберут из обвинения Ч. статьи за наркотики и экстремизм, чтобы суд назначил более мягкое наказание.