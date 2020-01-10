В Тюмени сотрудник ФСБ оштрафован на 200 тыс. рублей за взятку в 300 тысяч

Обвинение доказало, что осенью 2018 года Давыдов и Ахметов придумали, как получить деньги с подозреваемого в хранении оружия, незаконном обороте наркотиков и экстремизме. Предприниматель сказал подозреваемому Ч., что за 300 тыс. рублей его знакомый офицер ФСБ сможет повлиять на следствие. Якобы, по его просьбе следователи уберут из обвинения Ч. статьи за наркотики и экстремизм, чтобы суд назначил более мягкое наказание.
«В действительности Давыдов совершать обещанное не намеревался и соответствующими полномочиями не обладал. Мужчины получили от Ч. 300 тыс. рублей, однако распорядиться деньгами не смогли, так как были задержаны сотрудниками ФСБ при получении взятки», — говорится в решении суда.
Давыдов и Ахметов признали вину в покушении на мошенничество. Показания уволенного после задержания офицера и предпринимателя помогли изобличить других соучастников преступления, среди которых был еще один сотрудник ФСБ.