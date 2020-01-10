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В пятницу в Тюмени ожидается сильный ветер и до - 8 градусов

10 января 2020, 01:00
Фото: ЧС Тюмень
В пятницу в Тюмени ожидается сильный ветер и до - 8 градусов
В Тюмени 10 января горожан ожидает пасмурная погода. Столбики термометра поднимутся до – 8 градусов, сообщает Гисметео.
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Тюмень

Южный ветер принесет в областную столицу небольшое потепление. Влажность воздуха составит 82%. К концу дня скорость ветра может составить 9 метров в секунду, а температура понизится до – 10 градусов.

В субботу синоптики ожидают в Тюмени небольшой снег и до 0,6 мм осадков. Скорость ветра постепенно начнет снижаться, а температура воздуха будет колебаться от – 10 до – 12 градусов. Облачная погода ожидает горожан 13 января. Скорость ветра снизится до 3 метров в секунду, влажность воздуха до 80%. В воскресенье синоптики не прогнозируют существенных осадков.

#Новости#Погода#Тюмень#Александр Мязин#Общество
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