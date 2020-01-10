В пятницу в Тюмени ожидается сильный ветер и до - 8 градусов

В субботу синоптики ожидают в Тюмени небольшой снег и до 0,6 мм осадков. Скорость ветра постепенно начнет снижаться, а температура воздуха будет колебаться от – 10 до – 12 градусов. Облачная погода ожидает горожан 13 января. Скорость ветра снизится до 3 метров в секунду, влажность воздуха до 80%. В воскресенье синоптики не прогнозируют существенных осадков.