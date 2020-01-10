Рабочим тюменского «Электрона» заплатили 20 млн рублей долгов по зарплате

В настоящий момент расследование идёт к концу, все материалы переданы в суд.
«Сотрудники СКР установили, что руководитель общества с декабря 2018 года по август 2019 года задолжал своим работникам около 20 миллионов рублей», - отметили представители ведомства.
После погашения задолженности бывшему руководителю завода грозит штраф.
В августе 2019 года «Электрон» признали банкротом по иску компании «ПКБ АСУ-Нефть» на сумму 4,2 млн рублей. Изначально стороны договорились по выплатам, но обязательства исполнены не были. Завод работал с 1969 года.