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Рабочим тюменского «Электрона» заплатили 20 млн рублей долгов по зарплате

10 января 2020, 11:43
Фото: 1Mi
зарплата
Рабочие завода «Электрон» получили заработную плату. Тюменские следователи СКР добились погашения задолженности в рамках уголовного дела.
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Тюмень

В настоящий момент расследование идёт к концу, все материалы переданы в суд.

«Сотрудники СКР установили, что руководитель общества с декабря 2018 года по август 2019 года задолжал своим работникам около 20 миллионов рублей», - отметили представители ведомства.

После погашения задолженности бывшему руководителю завода грозит штраф.

Тюменский завод «Электрон» признали банкротом
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В августе 2019 года «Электрон» признали банкротом по иску компании «ПКБ АСУ-Нефть» на сумму 4,2 млн рублей. Изначально стороны договорились по выплатам, но обязательства исполнены не были. Завод работал с 1969 года.

#Новости#Завод#Долги#Тюмень#Александр Мязин#Экономика
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