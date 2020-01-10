Наступит ли во Владивостоке «мусорный апокалипсис»?

Как сообщает РИА «Восток-Медиа», в Приморье с 1 января сбор и переработка мусора находится в ведении краевого ГУП «Приморский экологический оператор».
Подрядчик, ответственны за вывоз мусора в Ленинском и Первомайском районах Владивостока, - ООО «Даль-ЭКО». Именно с это компанией «Приморский экологический оператор» заключил соглашение на 248 миллионов рублей. При этом бенефициар «Даль-ЭКО» - Раиса Николаева, мать бывшего мэра города.
За уборку мусора в Первореченском и Советском районах отвечают ООО «Чистый город» и «Город Н». Они принадлежат Алану Будаеву, ранее, при Николаеве, занимающему пост вице-мэра. Будаев в тот период присвоил себе 150 миллионов рублей из бюджета города, однако получил лишь условный срок. При этом нельзя исключать, что им не является сын Николаева, которого тоже зовут Алан.
В отраслевом сообществе ранее уже говорилось о замусоривании города. Так, менеджер компании «Золотарь» рассказал, что тема неоднократно поднималась на круглых столах. Однако к представителям компании не прислушались. При этом почти половина парка организации «Золотарь» простаивает без дела, ведь у её руководства нет связей с Николаевым.
От близкого с отрасли источника поступили сведения о том, что другие мусорные компании просто лишают места на рынке, не пуская их на мусорный полигон. Выводить же отходы на другие свалки очень нерентабельно.
Эксперты говорят о том, что проблема возникла из-за подписания контрактов. Все они перезаключались в спешке. При этом весь бизнес в сфере вывоза и переработки мусора достался монополисту. При доминировании одной группы компаний, управляемых одним человеком, часто возникает безответственность. Если так пойдет и дальше, символом Владивостока станут горы мусора.