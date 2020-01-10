Наступит ли во Владивостоке «мусорный апокалипсис»?

За уборку мусора в Первореченском и Советском районах отвечают ООО «Чистый город» и «Город Н». Они принадлежат Алану Будаеву, ранее, при Николаеве, занимающему пост вице-мэра. Будаев в тот период присвоил себе 150 миллионов рублей из бюджета города, однако получил лишь условный срок. При этом нельзя исключать, что им не является сын Николаева, которого тоже зовут Алан.