Как в Одноклассниках делились эмоциями в праздники

За три дня 30, 31 декабря и 1 января пользователи подарили друг другу более 1 млрд подарков – в пять раз больше, чем в эти же даты в прошлом году. При этом выросло не только число подарков, но и размер уникальной аудитории отправителей и получателей: 31 декабря сервисом подарков воспользовались больше половины дневной российской аудитории ОК.