Как работают независимые волонтерские группы в Тюмени

В чём заключается идея создания волонтерского движения STUDIO FRIENDS?
Прежде всего, целью создания нашего движения, является объединение молодёжи, от 12 до 25 лет. Официальная дата старта движения — 18 января 2019 года. Пожалуй, это будет слишком сказочно звучать, но хочется благодаря малым усилиям построить лучший мир, во первых для себя и ребят, прибывших к нам. Следующая цель создания нашего движения — это предоставление помощи тем, кто в ней нуждается. Не важно, в каких масштабах, будь это обычный человек или целая организация.
Какие ребята приходят к вам?
Ребята приходят настолько разные, что это невозможно описать одним словом. Иногда за голову берёшься от восторга, от понимания какие они молодцы и сколько в этих людях целеустремлённости. А иногда приходится хвататься за голову от непонимания, что делать с ним. Это как две крайности, как две стороны одной медали. Бывают случаи, когда к нам приходили люди только ради того, чтобы измениться здесь самому. С одной стороны это похвально, что человек пытается стать лучше благодаря пребыванию здесь. Но, как правило, от таких ребят не было какой-либо отдачи, они находились в нашем движении, подпитывая себя надеждами, что изменения наступят сами, без усилий.
Чего вы достигли на данный момент?
Пожалуй, самое приятное достижение на данный момент — это номинация на «Старт года» от волонтёров Тюмени, но по большей части, мне кажется главным достижением — это группа во ВКонтакте около 4000 подписчиков. Плюс активная аудитория в группе. А самым главным достижением лично для меня, является знакомство со многими интересными личностями, с которыми я дружу и получаю невероятную поддержку. Объединение — вот цель, которую мы успешно достигли.
Вам приходятся общаться с таким количеством людей, наверняка случались конфликты?
На самом деле, конфликты случались не часто, но всё же они есть, так как без конфликтов никуда. Возникали они именно со стороны некоторых участников, когда они начинали показывать свои не хорошие стороны. Я как организатор пытаюсь это урегулировать и помочь в решении. Во многих случаях я справляюсь, человек осознаёт свои ошибки и прекращает бунтовать внутри коллектива. В некоторых случаях любые слова окажутся бесполезными, ты просто сотрясаешь воздух. Приходится таких «бунтарей» исключать из организации. Есть какая-то странная тенденция, повышать себе самооценку за счёт других. Как правило «хейтеры» высказывают своё мнение на просторах интернета, в реальной жизни с ними увидеться и выслушать замечания не удаётся. Критикуешь — предлагай. Эти люди не аргументированно выливают негатив в нашу сторону.
Как реагирует родители несовершеннолетних участников, на то их дети здесь состоят?
В основном родители участников видят мои заслуги не по моим словам, а поступкам. Как показывает практика, некоторые участники даже знакомят меня со своими родителями, которые напрямую хвалят меня, честно меня это немного смущает, но в целом очень приятно услышать похвалу и одобрение от взрослого человека. Разумеется, есть и единичные случаи, в которых родители возмущается, к примеру, моему внешнему виду.
Вы действуете не только в Тюмени, но и в Астрахани?
Да, верно. Организатором движения в Астраханском филиале является моя подруга Дарья Лисицына. Она вдохновилась моими успехами в молодёжном движении. Ей понравился в целом замысел STUDIO FRIENDS, и в сентябре она открыла филиал в своём городе. На данный момент, в Астрахани наша организация довольно успешно продвигается, они подружились с другим волонтёрским движением и сейчас, там, на другом краю, благодаря Дарье наша организация успешно процветает.