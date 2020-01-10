Как работают независимые волонтерские группы в Тюмени

Ребята приходят настолько разные, что это невозможно описать одним словом. Иногда за голову берёшься от восторга, от понимания какие они молодцы и сколько в этих людях целеустремлённости. А иногда приходится хвататься за голову от непонимания, что делать с ним. Это как две крайности, как две стороны одной медали. Бывают случаи, когда к нам приходили люди только ради того, чтобы измениться здесь самому. С одной стороны это похвально, что человек пытается стать лучше благодаря пребыванию здесь. Но, как правило, от таких ребят не было какой-либо отдачи, они находились в нашем движении, подпитывая себя надеждами, что изменения наступят сами, без усилий.