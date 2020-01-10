ГК «Россети» обеспечила работоспособность электросетей в праздники

Перед зимними каникулами «Россети» создали свыше 10 000 специальных бригад. В целом в них вошли 49 000 энергетиков. В первые дни 2020 года службу несли 583 мобильные бригады. Входящие в их состав специалисты могли в кратчайшие сроки оказать помощь своим коллегам из других российских регионов, а также различных территориальных сетевых организаций, пишут «Новые известия».