ГК «Россети» обеспечила работоспособность электросетей в праздники

"Специалисты «Россетей» справились со всеми задачами, которые им были поставлены в праздники. Они добились наивысших показателей надежности энергоснабжения потребителей всех категорий", - подчеркнул глава группы компаний Павел Ливинский.
Перед зимними каникулами «Россети» создали свыше 10 000 специальных бригад. В целом в них вошли 49 000 энергетиков. В первые дни 2020 года службу несли 583 мобильные бригады. Входящие в их состав специалисты могли в кратчайшие сроки оказать помощь своим коллегам из других российских регионов, а также различных территориальных сетевых организаций, пишут «Новые известия».
По словам Павла Ливинского, «Россети» делают все возможное для повышения качества услуг потребителям. Холдинг использует новейшие технологии и постоянно развивается. Без этого невозможно обеспечить благоприятные условия для ведения бизнеса и комфортной жизни в России.
«Россети» смогли достичь таких хороших результатов благодаря поиску новых подходов к подготовке энергообъектов и персонала для работы во времена наивысших нагрузок на электросети. Во многом бесперебойная подача электричества зависит от использования цифровых технологий. «Россети» внедряют их для повышения эффективности технологических процессов.
Напомним, ПАО «Россети» выступает одним из самых больших операторов среди электросетевых комплексов мира. Холдинг управляет миллионами километров ЛЭП и свыше 500 тысячами подстанций с трансформаторской мощностью около 793 МБА.