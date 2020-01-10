Дома и в Перу: как тюменские випы провели новогодние каникулы?

Активно в инстаграме вела себя директор областного департамента культуры Елена Майер. Новый год она встретила в кругу семьи, в том числе и со своим отцом, а по совместительству и депутатом Тюменской облдумы Владимиром Майером. О чем свидетельствуют фотографии в посте. После этого несколько дней она провела в клубе-отеле «Золотой пляж» в Челябинской области. Сервисом осталась недовольна и оценила его на тройку. Спустя несколько дней, 6 января, посетила фолк-мюзикл «Ночь перед Рождеством» в тюменской филармонии.