Дома и в Перу: как тюменские випы провели новогодние каникулы?

Разная активность у губернаторов «тюменской матрешки»
Глава Тюменской области Александр Моор не раскрыл подробностей своего отдыха. Он лишь поздравил жителей региона с Новым годом и Рождеством.
Более активно вела себя в Instagram губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова. В последний день ушедшего года она провела в Окружной клинической больнице, где поздравляла с наступающим праздником юных югорчан. А 8 и 9 января Комарова проводила встречи с жителями Лангепаса и Покачей.
Их коллега по должности из ЯНАО Дмитрий Артюхов также не стал раскрывать подробности празднования Нового года, но призывал ямальцев делиться фотографиями о том, как они провели эти каникулы.
Другие власть имущие более открытые
Глава Тобольск Максим Афанасьев 31 декабря поздравил жителей города с праздником, а на следующий день прогулялся на лыжах в Центре зимнего спорта «Тобол».
Активно в инстаграме вела себя директор областного департамента культуры Елена Майер. Новый год она встретила в кругу семьи, в том числе и со своим отцом, а по совместительству и депутатом Тюменской облдумы Владимиром Майером. О чем свидетельствуют фотографии в посте. После этого несколько дней она провела в клубе-отеле «Золотой пляж» в Челябинской области. Сервисом осталась недовольна и оценила его на тройку. Спустя несколько дней, 6 января, посетила фолк-мюзикл «Ночь перед Рождеством» в тюменской филармонии.
Его коллега по депутатской деятельности Артем Зайцев все выходные и Рождество, как сам и отметил, провел в кругу семьи и близких людей.
Селебрити
Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Тюменской области Лариса Невидайло встретила год крысы на другом конце света – в Перу. Посетила самый глубокий каньон, Мачу-Пикчу и любовалась пейзажами Южной Америки.
Директор компании «Этажи» Ильдар Хусаинов также Новый год встретил вместе с семьей, отдохнул в санатории «Сибирь», провел лекцию и высказал мнение, что не разделяет подход о длинных выходных.
В этом же санатории 6 января отдыхал исполнительный директор компании «Сибстройсервис» Павел Юрочкин.