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Жители тюменской многоэтажку неделю сидели без горячей воды

9 января 2020, 03:05
Фото: 1Mi
На праздники тюменцев оставили без горячей воды
В Тюмени жильцы дома, расположенного по адресу: Пермякова,83 уже неделю живут без горячей воды, сообщает 72.ru.
Сюжет
Тюмень

В Тюмени жильцы дома, расположенного по адресу: Пермякова,83 уже неделю живут без горячей воды, сообщает 72.ru.

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И горячую, и холодную перекрыли после того, как утром 2 января в одной из квартир произошла протечка. Правда, спустя три дня холодную воду включили, а вот с горячей пришлось ждать.

«Сначала сотрудники УК говорили жителям, что не могут устранить аварию, так как собственник на вахте. Потом оказалось, что доступ в квартиру есть, но работники УК находятся на праздничных выходных и выйдут только 9 числа», пишет 72.ru, с ссылкой на жильцов этого дома.

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Сами жильцы дома возмущены и не понимают почему аварийная бригада не могла выполнить эти работы.

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