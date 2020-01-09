Жители тюменской многоэтажку неделю сидели без горячей воды

«Сначала сотрудники УК говорили жителям, что не могут устранить аварию, так как собственник на вахте. Потом оказалось, что доступ в квартиру есть, но работники УК находятся на праздничных выходных и выйдут только 9 числа», пишет 72.ru, с ссылкой на жильцов этого дома.