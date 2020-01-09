ВСК перечислила более 4 млн рублей в благотворительный фонд Игоря Акинфеева

«ВСК показала себя как социально ответственная компания и надежный партнер, — отметил Игорь Акинфеев. — Наш совместный проект уже дал ощутимые результаты. Каждый собранный рубль — это шанс для талантливых юных спортсменов на успешную карьеру, на достойную жизнь. А каждый спортивный успех — это победа всего российского спорта».