ВСК перечислила более 4 млн рублей в благотворительный фонд Игоря Акинфеева

Деньги будут потрачены на развитие и поддержку юношеского спорта среди детей, оставшихся без попечения родителей.
Совместный проект ВСК и Игоря Акинфеева в поддержку талантливых спортсменов и начинающих молодых футболистов стартовал в июле 2019 года. В рамках проекта каждый, кто приобрел полис ВСК по программам каско, страхования жилья, здоровья и путешествий, смог получить страховую защиту на специальных условиях и внести свой вклад в развитие детско-юношеского спорта страны, поддержав талантливых футболистов.
Для этого при покупке страховых продуктов на сайте или в мобильном приложении «ВСК страхование» необходимо ввести промокод PENALTY. Часть средств, полученных от продажи полисов, ВСК направляет в благотворительный фонд «Страна футбола».
ВСК показала себя как социально ответственная компания и надежный партнер.
«ВСК показала себя как социально ответственная компания и надежный партнер, — отметил Игорь Акинфеев. — Наш совместный проект уже дал ощутимые результаты. Каждый собранный рубль — это шанс для талантливых юных спортсменов на успешную карьеру, на достойную жизнь. А каждый спортивный успех — это победа всего российского спорта».
Помимо федеральной информационной кампании, ВСК организовала ряд мероприятий для воспитанников двух центров содействия семейному воспитанию. В том числе, дети стали гостями киберзоны Страхового Дома ВСК на первой интерактивной выставке электроники «М.Видео Electronics Show 2019». Ребята приняли активное участие в игровых интерактивных состязаниях и получили памятные подарки от ВСК. Оба детских дома находятся под опекой благотворительного фонда «Страна футбола».
«ВСК намерена и дальше вести социальный проект „Пенальти“ совместно с Игорем Акинфеевым. Мы продолжим развивать наши отношения с благотворительным фондом „Страна футбола“ для помощи и содействия талантливым детям, — отметила руководитель департамента маркетинговых коммуникаций и PR ВСК Элеонора Марталлер. — Мы рады возможности способствовать развитию детско-юношеского спорта и обучению молодых футболистов. Поддержка юных спортивных дарований — одна из важнейших социальных миссий ВСК».