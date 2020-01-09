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Тюменка Алена Шишкова ответила на скандальное видео с ее дочерью

9 января 2020, 06:06
Фото: instagram.com
Шишкова ответила по поводу видео с ее дочерью
Модель из Тюмени Алена Шишкова прокомментировала скандальное видео, на котором ее дочь облизывает палец на ноге бабушки, пишет «Вслух.ру».
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Тюмень

Напомним, видеозапись в Instagram выложила бабушка Симона (мать Тимати), но спустя короткое время оно было удалено.

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Сама Алена Шишкова долгое время никак не комментировала эту ситуацию, и вот сейчас она все-таки выложила ответный пост у себя в Instagram.

Она поблагодарила Симону за время и силы, потраченные ею на воспитании внучки. А также пояснила, что Алиса живет с ней и с няней, ходит в садик, на кружки и два дня в неделю (по выходным) остаётся у бабушки.

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Своё длительное молчание в социальных сетях по поводу инцидента звезда объяснила тем, что предпочитает обсудить вопросы «внутри семьи, а не вытащить на потребу оголтелой толпе».

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