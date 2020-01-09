Тюменка Алена Шишкова ответила на скандальное видео с ее дочерью

Напомним, видеозапись в Instagram выложила бабушка Симона (мать Тимати), но спустя короткое время оно было удалено.
Сама Алена Шишкова долгое время никак не комментировала эту ситуацию, и вот сейчас она все-таки выложила ответный пост у себя в Instagram.
Она поблагодарила Симону за время и силы, потраченные ею на воспитании внучки. А также пояснила, что Алиса живет с ней и с няней, ходит в садик, на кружки и два дня в неделю (по выходным) остаётся у бабушки.
Своё длительное молчание в социальных сетях по поводу инцидента звезда объяснила тем, что предпочитает обсудить вопросы «внутри семьи, а не вытащить на потребу оголтелой толпе».