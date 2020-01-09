Руководство пансионата, где тюменскую труженицу похоронили в пакете, получило премии

Служащие организации обратились в департамент соцразвития Тюменской области. По их мнению, руководство нарушает Трудовой кодекс и коллективный договор в части перераспределения премий.
«Соцработникам годовую премию не выплатили. Директор пансионата выплатила бухгалтерии премию в размере 600 тысяч рублей», - рассказали сотрудники пансионата.
Утверждается, что главный бухгалтер по итогам работы за 2019 год получила 200 тыс. рублей, а расчетчик – 100 тыс. В департаменте соцразвития подтвердили получение обращения 30 декабря 2019 года. Проводится проверка.
В августе прошлого года стало известно, что сотрудники пансионата похоронили ветерана войны и труда Анну Бусыгину в черном пакете.