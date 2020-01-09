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Руководство пансионата, где тюменскую труженицу похоронили в пакете, получило премии

9 января 2020, 10:27
Фото: pixabay.com
Руководство пансионата, где тюменскую труженицу похоронили в пакете, получи
Сотрудники тюменского пансионата ветеранов войны и труда на Минской рассказали о невыплатах премий. Они полагают, что деньги получили директор и сотрудники бухгалтерии, сообщает 72.ru.
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Тюмень

Служащие организации обратились в департамент соцразвития Тюменской области. По их мнению, руководство нарушает Трудовой кодекс и коллективный договор в части перераспределения премий.

«Соцработникам годовую премию не выплатили. Директор пансионата выплатила бухгалтерии премию в размере 600 тысяч рублей», - рассказали сотрудники пансионата.

Утверждается, что главный бухгалтер по итогам работы за 2019 год получила 200 тыс. рублей, а расчетчик – 100 тыс. В департаменте соцразвития подтвердили получение обращения 30 декабря 2019 года. Проводится проверка.

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В августе прошлого года стало известно, что сотрудники пансионата похоронили ветерана войны и труда Анну Бусыгину в черном пакете.

#Новости#Премии#Ветераны#Тюмень#Александр Мязин#Общество
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