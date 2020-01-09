Аккаунт губернатора Моора занял второе место среди «живых» в «Одноклассниках»

Замеры проводились за период с 26 по 30 декабря прошлого года. В расчет брались среднее количество лайков и комментариев за последние десять публикаций.
«Общепринято полагать, что конец декабря – самое продуктивное время года не только у представителей властей, но и у всех россиян», – пояснили выборку в самом центре.
В «Одноклассниках» по этим показателям Александр Моор уступил главе Орловской области Андрею Клычкову, но опередил губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева.
В других социальных сетях губернатору Тюменской области не занял никакое из топ-15 мест.
Во «ВКонтакте» первым стал глава Республики Башкортостан Радий Хабиров, следом за ним расположился градоначальник из Санкт-Петербурга Александр Беглов, тройку замкнул глава Курской области Роман Старовойт. В этом рейтинге Моор расположился на 17-м месте – ниже губернатора Курганской области Вадима Шумкова (девятое место); мэра Москвы Сергея Собянина (15-ое место) и главы Ямала Дмитрия Артюхова (16-ое место).
Последнее место Александр Моор занял и среди губернаторов в Уральском федеральном округе по наиболее «живым» аккаунтам в Instagram. Впереди него оказался главы: Свердловской области Евгений Куйвашев, ЯНАО Дмитрий Артюхов, Курганской области Вадим Шумков и Челябинской области Алексей Текслер.
Примечателен тот факт, что в результаты исследования не попала губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова.