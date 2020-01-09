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Аккаунт губернатора Моора занял второе место среди «живых» в «Одноклассниках»

9 января 2020, 12:40
Фото: blackcub.ru
Аккаунт губернатора Тюменской области Александра Моора занял второе место в рейтинге самых «живых» в социальной сети «Одноклассники». Исследование проводил центр социальных инноваций «Черный куб».

Замеры проводились за период с 26 по 30 декабря прошлого года. В расчет брались среднее количество лайков и комментариев за последние десять публикаций.

«Общепринято полагать, что конец декабря – самое продуктивное время года не только у представителей властей, но и у всех россиян», – пояснили выборку в самом центре.

В «Одноклассниках» по этим показателям Александр Моор уступил главе Орловской области Андрею Клычкову, но опередил губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева.

В других социальных сетях губернатору Тюменской области не занял никакое из топ-15 мест.

Во «ВКонтакте» первым стал глава Республики Башкортостан Радий Хабиров, следом за ним расположился градоначальник из Санкт-Петербурга Александр Беглов, тройку замкнул глава Курской области Роман Старовойт. В этом рейтинге Моор расположился на 17-м месте – ниже губернатора Курганской области Вадима Шумкова (девятое место); мэра Москвы Сергея Собянина (15-ое место) и главы Ямала Дмитрия Артюхова (16-ое место).

Фото: blackcub.ru

Последнее место Александр Моор занял и среди губернаторов в Уральском федеральном округе по наиболее «живым» аккаунтам в Instagram. Впереди него оказался главы: Свердловской области Евгений Куйвашев, ЯНАО Дмитрий Артюхов, Курганской области Вадим Шумков и Челябинской области Алексей Текслер.

Фото: blackcub.ru

Примечателен тот факт, что в результаты исследования не попала губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова.

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