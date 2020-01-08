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Тюменских пенсионеров доставляют в поликлиники на специальных машинах

8 января 2020, 04:22
Фото: 1Mi
В Тюменской области пенсионеры проходят диспансеризацию
В минувшем году в нашем регионе правительство закупило 25 восьмиместных автомобилей, предназначенных для перевозки пожилых людей в поликлиники, сообщает Мегатюмень с ссылкой на департамент социального развития Тюменской области.

В минувшем году в нашем регионе правительство закупило 25 восьмиместных автомобилей, предназначенных для перевозки пожилых людей в поликлиники, сообщает Мегатюмень с ссылкой на департамент социального развития Тюменской области.

Напомним, сейчас в рамках нацпроекта «Демография» пожилые тюменцы проходят диспансеризацию, профосмотры и прочие необходимые поцедуры.

«Новые автомобили помогут сделать все это более доступным для пенсионеров. Сейчас с их помощью пожилых людей из отдаленных сельских местностей уже начали возить в поликлиники», пишет Мегатюмень с ссылкой на региональный департамент социального развития.

К концу 2019 года в регионе 125 тысяч пожилых людей прошли профосмотры и диспансеризацию. Еще около 260 тысяч человек находятся на диспансерном наблюдении.

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#Новости#Пенсионеры#Медицина#Социальное обслуживание#Тюмень#Юлия Райтер Граб#Общество
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