Тюменских пенсионеров доставляют в поликлиники на специальных машинах

В минувшем году в нашем регионе правительство закупило 25 восьмиместных автомобилей, предназначенных для перевозки пожилых людей в поликлиники, сообщает Мегатюмень с ссылкой на департамент социального развития Тюменской области.
Напомним, сейчас в рамках нацпроекта «Демография» пожилые тюменцы проходят диспансеризацию, профосмотры и прочие необходимые поцедуры.
«Новые автомобили помогут сделать все это более доступным для пенсионеров. Сейчас с их помощью пожилых людей из отдаленных сельских местностей уже начали возить в поликлиники», пишет Мегатюмень с ссылкой на региональный департамент социального развития.
К концу 2019 года в регионе 125 тысяч пожилых людей прошли профосмотры и диспансеризацию. Еще около 260 тысяч человек находятся на диспансерном наблюдении.