Тюменец получил ножевое ранение возле своего дома

Одно из них произошло в районе Дома Обороны по адресу: Ямская 75/1.
«В восьмом часу вечера тюменец спустился во двор, чтобы прогреть свой автомобиль. Однако, произошло непредвиденное, он получил ножевое ранение и был доставлен в больницу», сообщает 72.ru c ссылкой на пресс-службу департамента здравоохранения.
Вызов на пульт спасателей поступил в 19:36. Приехавшая на место скорая помощь доставила пострадавшего в ОКБ №2, у него диагностировано проникающее ножевое ранение. Сейчас он продолжает лечение в больнице.
Напомним, еще один тюменец получил ножевое ранение в поселке Антипино возле магазина.