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Тюменец получил ножевое ранение возле своего дома

8 января 2020, 09:53
Фото: 1Mi
Тюменца ранили ножем возле подьезда
Во вторник, 7 января, в областном центре было зафиксировано сразу два ножевых ранения, пишет 72.ru.
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Тюмень

Одно из них произошло в районе Дома Обороны по адресу: Ямская 75/1.

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«В восьмом часу вечера тюменец спустился во двор, чтобы прогреть свой автомобиль. Однако, произошло непредвиденное, он получил ножевое ранение и был доставлен в больницу», сообщает 72.ru c ссылкой на пресс-службу департамента здравоохранения.

Вызов на пульт спасателей поступил в 19:36. Приехавшая на место скорая помощь доставила пострадавшего в ОКБ №2, у него диагностировано проникающее ножевое ранение. Сейчас он продолжает лечение в больнице.

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Напомним, еще один тюменец получил ножевое ранение в поселке Антипино возле магазина.

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