nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Во вторник в Тюмени резко похолодает до - 17 градусов

7 января 2020, 01:00
Фото: ЧС Тюмень
погода
В Тюмени во вторник ожидается похолодание на 15 градусов. Температура воздуха составит – 17 градусов, сообщает Гисметео.
Сюжет
Тюмень

С 7 по 9 января в областной столице ожидается от – 11 до – 17 градусов. Западный ветер принесёт в город пасмурную погоду, но осадков не ожидается. Скорость ветра составит около 5 метров в секунду. Влажность воздуха поднимется до 90%.

В пятницу усилится ветер и потеплеет. Температура воздуха составит около -9 градусов. В субботу возможен снегопад. Синоптики ожидают до 2 мм осадков. Отмечается, что снег будет идти практически весь день. При южном ветре влажность понизится до 82%.

В воскресенье повысится атмосферное давление. Облака постепенно рассеются, Влажность воздуха поднимется до 86%.

#Новости#Погода#Тюмень#Александр Мязин#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25