Во вторник в Тюмени резко похолодает до - 17 градусов

С 7 по 9 января в областной столице ожидается от – 11 до – 17 градусов. Западный ветер принесёт в город пасмурную погоду, но осадков не ожидается. Скорость ветра составит около 5 метров в секунду. Влажность воздуха поднимется до 90%.
В пятницу усилится ветер и потеплеет. Температура воздуха составит около -9 градусов. В субботу возможен снегопад. Синоптики ожидают до 2 мм осадков. Отмечается, что снег будет идти практически весь день. При южном ветре влажность понизится до 82%.
В воскресенье повысится атмосферное давление. Облака постепенно рассеются, Влажность воздуха поднимется до 86%.