В Тюмени родственники пострадавших в аварии напали на скорую

Информацию подтвердили в полиции, пишет NG72.RU.
«Да, сообщение поступило в 6-й отдел полиции. Там было ДТП, когда скорая приехала, то ей разбили окно», — рассказали в УМВД и добавили, что личности причастных лиц устанавливаются.
Авария произошла около 2 часов 7 января около ТЦ «Зеленый берег». По словам очевидцев, ВАЗ-2114 на высокой скорости врезался в КамАЗ дорожных служб, который чистил дорогу. От удара машину отбросило в сторону, и она врезалась во второй КамАЗ.
В легковушке находилась семья с пятью детьми.
«Вызов поступил сегодня ночью, 7 января, в 2:12, прибытие бригады скорой медицинской помощи — 2:15. На месте происшествия дежурили три бригады медиков», — рассказали в департаменте здравоохранения Тюменской области (цитата по «Вслух.ру»).
В ведомстве также подтвердили, что на бригаду напали на месте ДТП и разбили стекло.
По данным издания, среди пострадавших три ребенка, один из них в тяжелом состоянии. Девочку доставили в нейрохирургию с серьезной черепно-мозговой травмой. Еще одного ребенка перевели туда же с сотрясением мозга. Женщина находится в хирургии, еще один ребенок — в травматологии.
Молодой мужчина не дождался, пока закончится обследование и ушел из больницы, а девушка с ушибами направлена на амбулаторное наблюдение.