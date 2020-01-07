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В Тюмени родственники пострадавших в аварии напали на скорую

7 января 2020, 11:43
Фото: ЧС Тюмень
В Тюмени родственники пострадавших в аварии напали на скорую
Родственники пострадавших в ДТП на улице Алебашевской в Тюмени разбили стекло в машине скорой, пока медики помогали раненым, рассказали очевидцы в паблике «ЧС Тюмень».
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Тюмень

Информацию подтвердили в полиции, пишет NG72.RU.

«Да, сообщение поступило в 6-й отдел полиции. Там было ДТП, когда скорая приехала, то ей разбили окно», — рассказали в УМВД и добавили, что личности причастных лиц устанавливаются.

Авария произошла около 2 часов 7 января около ТЦ «Зеленый берег». По словам очевидцев, ВАЗ-2114 на высокой скорости врезался в КамАЗ дорожных служб, который чистил дорогу. От удара машину отбросило в сторону, и она врезалась во второй КамАЗ.

В легковушке находилась семья с пятью детьми.

«Вызов поступил сегодня ночью, 7 января, в 2:12, прибытие бригады скорой медицинской помощи — 2:15. На месте происшествия дежурили три бригады медиков», — рассказали в департаменте здравоохранения Тюменской области (цитата по «Вслух.ру»).

В ведомстве также подтвердили, что на бригаду напали на месте ДТП и разбили стекло.

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По данным издания, среди пострадавших три ребенка, один из них в тяжелом состоянии. Девочку доставили в нейрохирургию с серьезной черепно-мозговой травмой. Еще одного ребенка перевели туда же с сотрясением мозга. Женщина находится в хирургии, еще один ребенок — в травматологии.

Молодой мужчина не дождался, пока закончится обследование и ушел из больницы, а девушка с ушибами направлена на амбулаторное наблюдение.

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#Новости#ДТП#Тюмень#Мария Райтер#Происшествия
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