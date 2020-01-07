В Тюмени родственники пострадавших в аварии напали на скорую

По данным издания, среди пострадавших три ребенка, один из них в тяжелом состоянии. Девочку доставили в нейрохирургию с серьезной черепно-мозговой травмой. Еще одного ребенка перевели туда же с сотрясением мозга. Женщина находится в хирургии, еще один ребенок — в травматологии.