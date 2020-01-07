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В Тюмени легковой автомобиль врезался в машину дорожников

7 января 2020, 03:47
Фото: Наш город / 1Mi
В Тюмени легковой автомобиль врезался в машину дорожников
На улице Алибашевской в Тюмени легковой автомобиль врезался в машину дорожной службы, которая чистила дорогу от снега, передает паблик «ЧС Тюмень».
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Тюмень

Очевидцы опубликовали видео с места аварии. На кадрах видно, что легковушка сильно повреждена. Рядом стоит автомобиль такси, по которому также пришелся удар.

По словам очевидцев, водитель легковой машины хотел объехать спецтехнику, не снижая скорости. Такси притормозило, пропуская машины дорожной службы.

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Свидетели рассказали, что в легковом автомобиле ехала цыганская семья с пятью детьми. Все они доставлены в больницу, у некоторых переломы.

Пользователи соцсети высказали недовольство тем, что машины дорожных служб движутся друг за другом, и их невозможно объехать, если торопишься. Другие комментаторы заявили, что согласны терпеть неудобства ради чистых дорог.

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Ранее дорожники объяснили, что улицы Профсоюзную и Алибашевскую сложно чистить днем из-за большого потока машин. Работники дорожных служб попросили водителей проявить понимание и терпение в связи с работой спецтехники на дорогах в ночное время.

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