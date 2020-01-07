В Тюмени к 2021 году построят две новые школы

Планируется, что в 2021 году образовательные учреждения откроют свои двери для школьников.
Всего в области запланировано строительство десяти школ в рамках нацпроекта «Образование». Так, новые здания для школьников появятся в микрорайоне Молодежном деревни Ушаково и деревне Хмелева Тобольского района. Первая на 360 мест, вторая на 60 учебных мест. Также 6 новых школ появятся в Вагайском, Нижнетавдинском, Ялуторовском и Тобольском районах.
Ранее стало известно, что в Казарово и Увате построят школы по аналогичным проектам на 360 мест. В тюменских микрорайонах Европейский, «Звездный городок» и в районе улиц Зелинского - Менделеева введут в строй школы проектной мощностью на 1200 учебных мест.