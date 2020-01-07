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Тюменцы празднуют Рождество Христово

7 января 2020, 00:46
Фото: Администрация г.Тюмень
Тюменцы празднуют Рождество Христово.
Горожане 7 января могут выбрать подходящую для себя культурную программу, сообщают в администрации Тюмени.
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Тюмень

В 12 часов в ДК «Водник» состоится праздничная программа «Светлое Рождество». Тюменцев и гостей города поздравит настоятель храма Рождества Пресвятой Богородицы отец Владимир. Все собравшиеся смогут узнать об истории праздника и поучаствовать в рождественских играх.

В это же время ДКиТ «Торфяник» начнется праздничная программа «Вифлеемская звезда». Горожанам предложат поучаствовать в мастер-классах по декоративно-прикладному творчеству и насладиться рождественским спектаклем. Одновременно праздничные мероприятия с рождественской елкой, сюрпризами, играми и хороводами пройдут в Центре русской культуры.

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В Центре татарской культуры для горожан подготовят мастер-класс «Рождественский сюрприз». Дети вместе с родителями с помощью бумаги, ножниц и клея смогут изготовить сувенир к празднику Рождества.

В ДК «Орфей» состоится песенный марафон, мастер-класс, танцевальная гостиная, просмотр мультфильмов, театральные постановки ждут гостей в Молодежном театре «Ангажемент».

#Новости#Купели#Праздники#Рождество#Общество#Тюмень#Виктория Ахремчук
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