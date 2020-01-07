Тюменцы празднуют Рождество Христово.

В это же время ДКиТ «Торфяник» начнется праздничная программа «Вифлеемская звезда». Горожанам предложат поучаствовать в мастер-классах по декоративно-прикладному творчеству и насладиться рождественским спектаклем. Одновременно праздничные мероприятия с рождественской елкой, сюрпризами, играми и хороводами пройдут в Центре русской культуры.