Тюменцы празднуют Рождество Христово.

В 12 часов в ДК «Водник» состоится праздничная программа «Светлое Рождество». Тюменцев и гостей города поздравит настоятель храма Рождества Пресвятой Богородицы отец Владимир. Все собравшиеся смогут узнать об истории праздника и поучаствовать в рождественских играх.
В это же время ДКиТ «Торфяник» начнется праздничная программа «Вифлеемская звезда». Горожанам предложат поучаствовать в мастер-классах по декоративно-прикладному творчеству и насладиться рождественским спектаклем. Одновременно праздничные мероприятия с рождественской елкой, сюрпризами, играми и хороводами пройдут в Центре русской культуры.
В Центре татарской культуры для горожан подготовят мастер-класс «Рождественский сюрприз». Дети вместе с родителями с помощью бумаги, ножниц и клея смогут изготовить сувенир к празднику Рождества.
В ДК «Орфей» состоится песенный марафон, мастер-класс, танцевальная гостиная, просмотр мультфильмов, театральные постановки ждут гостей в Молодежном театре «Ангажемент».