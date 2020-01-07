Тюменцам пришлось кричать на пострадавших в ДТП с автобусом

По словам тюменки, ехавшей за автобусом, водитель начал поворачивать, не заметив колонну из трех автомобилей.
«Водитель автобуса резко повернул, он не убедился в том, что встречного движения нет. Фургон врезался в него, прямо в середину, автобус аж выгнуло от удара», — рассказала женщина.
По ее словам, следом за грузовиком ехала Nexia и ее машина. Все водители резко затормозили, когда грузовик врезался в автобус. Они выскочили из машин и бросились на помощь людям в автобусе.
«Помню, что водителя очень трясло, но он тоже помогал пострадавшим. Там были и дети. Но пассажиры не понимали русский язык, пришлось даже кричать на них. Все были в шоке», — добавила тюменка.
При столкновении водитель и пассажир грузовика, оба молодые мужчины, погибли. Десять пассажиров автобуса доставлены в больницу. У одной женщины травма головы, она и ее ребенок находятся под наблюдением врачей.
По данным ГИБДД, авария случилась около 17:30 6 января на 266-м километре трассы Тюмень — Ханты-Мансийск в Тобольском районе. В грузовике Isuzu находились два человека, в автобусе, следовавшем из Сургута в Таджикистан, — 30.
Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух человек. Водителя автобуса задержали. Его уже оштрафовали за не работавший тахограф.