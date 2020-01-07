Пожарные рассказали ялуторовчанам о профилактике пожаров

Спасатели посещают малообеспеченные, многодетные и неблагополучные семьи и проверяют состояние печей и электропроводки.
«Зачастую халатное отношение жильцов, а попросту отсутствие элементарных правил соблюдения пожарной безопасности приводит к печальным последствиям, а семьи, относящиеся к группе риска, находятся на особом контроле», — рассказали в ведомстве.
Среди частых нарушений неисправность печей и отсутствие железных листов со стороны топки, которые оберегают деревянный пол от искр. Многие хранят рядом с печами вещи, которые легко могут воспламениться, что тоже является нарушением.