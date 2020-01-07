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Пожарные рассказали ялуторовчанам о профилактике пожаров

7 января 2020, 09:57
Фото: ГУ МЧС по Тюменской области
Пожарные рассказали ялуторовчанам о профилактике пожаров
Сотрудники МЧС и 81-й пожарной части обошли более 600 дворов в Ялуторовске, Ялуторовском и Исетском районах, сообщили в ГУ МЧС по Тюменской области.
Сюжет
Тюмень

Спасатели посещают малообеспеченные, многодетные и неблагополучные семьи и проверяют состояние печей и электропроводки.

«Зачастую халатное отношение жильцов, а попросту отсутствие элементарных правил соблюдения пожарной безопасности приводит к печальным последствиям, а семьи, относящиеся к группе риска, находятся на особом контроле», — рассказали в ведомстве.

Среди частых нарушений неисправность печей и отсутствие железных листов со стороны топки, которые оберегают деревянный пол от искр. Многие хранят рядом с печами вещи, которые легко могут воспламениться, что тоже является нарушением.

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#Новости#МЧС#Ялуторовск#Тюмень#Мария Райтер#Общество
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