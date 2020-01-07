«Капитаны двора» приглашают юных тюменцев поиграть на свежем воздухе

7 января добровольцы будут встречать детвору во дворе по ул. Николая Зелинского, 3. Начало в 12 часов. 8 января на Обдорской, 7, в полдень проведут Чемпионат дворовых игр.
В программе катание на сноубордах, хоккей с мячом, игры «Парашют» и «Мушкетеры». Кроме того, они устроят для ребят соревнования по юкигассен — японской игре, напоминающей снежки.
11 января в Гилевской Роще и 12 января в Затюменском парке устроят соревнования про «Юкигассену». Это японская командная игра, напоминающая снежки. Начало в 12 часов. Инвентарь предоставят «Капитаны двора».
«Участники одевают манишки и шлемы, а вместо снега используют резиновые мячики. В каждой команде сражаются по 7 человек», — сказал руководитель проекта Павел Притупа (АИФ Тюмень).
Он добавил, что в мероприятиях будут задействованы 40 волонтеров.