В сочельник маленьких тюменцев ждут игровые программы и спектакли

В 12:00 в ДК «Водник» пройдёт «Праздник снегурят». Мероприятие подготовлено для самых маленьких тюменцев с играми и плясками. Через час в сквере Казачьи луга снеговик вместе с помощниками предложит поучаствовать в «Оленьих бегах» и «Борьбе медведей».