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В сочельник маленьких тюменцев ждут игровые программы и спектакли

6 января 2020, 07:12
Фото: 1Mi
сочельник
В Тюмени 6 января состоятся театрализованные и игровые программы на шести площадках областной столицы, сообщает городской департамент культуры.
Сюжет
Тюмень

В 12:00 в ДК «Водник» пройдёт «Праздник снегурят». Мероприятие подготовлено для самых маленьких тюменцев с играми и плясками. Через час в сквере Казачьи луга снеговик вместе с помощниками предложит поучаствовать в «Оленьих бегах» и «Борьбе медведей».

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В ДК «Поиск» по улице Александра Пушкина, 10 в 14:00 пройдет представление «Ночь перед Рождеством». В 18:00 в молодежном театре «Ангажемент» состоится спектакль «Вечера на хуторе близ Диканьки», мероприятие для лиц старше 16 лет.

«Выставки, спектакли и интересные постановки ждут тюменцев с 6 по 8 января», - отмечают СМИ.

#Новости#Театр#Тюмень#Александр Мязин#Общество
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