В сочельник маленьких тюменцев ждут игровые программы и спектакли

В 12:00 в ДК «Водник» пройдёт «Праздник снегурят». Мероприятие подготовлено для самых маленьких тюменцев с играми и плясками. Через час в сквере Казачьи луга снеговик вместе с помощниками предложит поучаствовать в «Оленьих бегах» и «Борьбе медведей».
В ДК «Поиск» по улице Александра Пушкина, 10 в 14:00 пройдет представление «Ночь перед Рождеством». В 18:00 в молодежном театре «Ангажемент» состоится спектакль «Вечера на хуторе близ Диканьки», мероприятие для лиц старше 16 лет.
«Выставки, спектакли и интересные постановки ждут тюменцев с 6 по 8 января», - отмечают СМИ.