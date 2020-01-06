nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Тюменцы уходят в лес от новогодних праздников

6 января 2020, 04:42
Фото: ЧС Тюмень
Тюменцы уходят в лес от новогодних праздников
Горожане уходят в лес, чтобы с пользой провести праздники, сообщает ЧС Тюмень.

В одном из крупных пабликов ВК появились фото активного отдыха тюменца в лесной землянке на Войновке около областной столицы. «От общества отдохнуть. А то оно что-то с каждым годом всё агрессивнее и агрессивнее», - отметил один из подписчиков.

Тюменцы отмечают Новый год, катаясь на огромных горках
Узнать подробнее

Психологи рекомендуют провести часть отпуска в активном режиме. Это позволит организму лучше подготовиться к трудовым будням. Проблемы может вызвать способ проведения выходных. Большая часть людей предпочитают неактивный отдых – фильмы, сериалы, длительный сон. На это лучше всего потратить несколько дней. Горожанам рекомендуется пройтись по зимним паркам, навести порядок, подышать свежим воздухом.

#Новости#Новый год#Тюмень#Александр Мязин#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25