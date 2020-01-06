Тюменцы уходят в лес от новогодних праздников

В одном из крупных пабликов ВК появились фото активного отдыха тюменца в лесной землянке на Войновке около областной столицы. «От общества отдохнуть. А то оно что-то с каждым годом всё агрессивнее и агрессивнее», - отметил один из подписчиков.
Психологи рекомендуют провести часть отпуска в активном режиме. Это позволит организму лучше подготовиться к трудовым будням. Проблемы может вызвать способ проведения выходных. Большая часть людей предпочитают неактивный отдых – фильмы, сериалы, длительный сон. На это лучше всего потратить несколько дней. Горожанам рекомендуется пройтись по зимним паркам, навести порядок, подышать свежим воздухом.