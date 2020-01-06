nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Тюменцы активнее решают вопросы через городские электронные сервисы

6 января 2020, 05:15
Фото: pixabay.com
Тюменцы активнее решают вопросы через городские электронные сервисы
Общее количество заданных вопросов на портале «Тюмень – наш дом» приблизилось к отметке 5 тыс., сообщает администрация города.
Сюжет
Тюмень

Больше всего жители областной столице интересуются категорией «Текущее содержание дворовой территории». На данную тему от тюменцев поступило 1,3 тыс. сообщений. Большинство из них – вопросы по уборке дворов и улиц.

Около 900 вопросов касались автомобильных дорог и обслуживания трасс. Тюменцы отметили образование 618 выбоин и ям. Жители города могут принять участие в разработке плана озеленения и благоустройства на 2020 год.

«На портале присутствует более 20 различных категорий, где можно задать вопрос или отправить жалобу», - отмечают СМИ.

#Новости#Сервис#Тюмень#Александр Мязин#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25