Тюменцы активнее решают вопросы через городские электронные сервисы

Больше всего жители областной столице интересуются категорией «Текущее содержание дворовой территории». На данную тему от тюменцев поступило 1,3 тыс. сообщений. Большинство из них – вопросы по уборке дворов и улиц.
Около 900 вопросов касались автомобильных дорог и обслуживания трасс. Тюменцы отметили образование 618 выбоин и ям. Жители города могут принять участие в разработке плана озеленения и благоустройства на 2020 год.
«На портале присутствует более 20 различных категорий, где можно задать вопрос или отправить жалобу», - отмечают СМИ.