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Почти 34 тыс. тюменских ребят отдыхают лагерях по бесплатным путевкам

6 января 2020, 06:29
Фото: 1Mi
Почти 34 тыс. тюменских ребят отдыхают лагерях по бесплатным путевкам
По данным департамента соцразвития Тюменской области, каждый год почти 34 тыс. детей отдыхают в регионе по бесплатным путевкам.
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Дети

Большинство из них – ребята из малообеспеченных семей. Отдых ещё 10 тыс. детей организован по программе софинансирования. С 2018 года проводится программа реабилитации часто болеющих школьников в шести санаториях Тюменской области.

Работники региональных центров отдыха вошли в число лучших в РФ. В январе 2020 года пройдёт семинар организаторов детского отдыха, участие в котором примут и зарубежные специалисты.

«За время летних каникул в центрах отдыха побывали более 100 тыс. ребят», - отмечают СМИ.

#Новости#Тюменская область#Дети#Тюмень#Касается каждого#Александр Мязин#Общество
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