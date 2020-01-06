Почти 34 тыс. тюменских ребят отдыхают лагерях по бесплатным путевкам

Большинство из них – ребята из малообеспеченных семей. Отдых ещё 10 тыс. детей организован по программе софинансирования. С 2018 года проводится программа реабилитации часто болеющих школьников в шести санаториях Тюменской области.
Работники региональных центров отдыха вошли в число лучших в РФ. В январе 2020 года пройдёт семинар организаторов детского отдыха, участие в котором примут и зарубежные специалисты.
«За время летних каникул в центрах отдыха побывали более 100 тыс. ребят», - отмечают СМИ.