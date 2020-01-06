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Брусничный сок очень полезен для гипертоников

6 января 2020, 05:46
Фото: 1Mi
Брусничный сок рекомендован учеными для профилактики гипертонии и простудных заболеваний, сообщают Новые известия.

По мнению специалистов, он не является заменой лекарствам, но служит хорошей добавкой к пище. Исследование сока были проведены Анне Кивимяки из Хельсинкского университета.

Напиток снижает давление и улучшает функции сосудов. В течение 10 недель лабораторным крысам, получали сок брусники, клюквы и черной смородины. Эксперименты показали, что именно сок брусники более полезен для здоровья гипертоников.

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«Финские специалисты отмечают, что напиток может снижать негативный эффект от нездорового питания», - отмечают СМИ.

В настоящий момент идёт поиск компонентов сока, которые улучшают здоровье.

#Новости#Напитки#Ученые#Александр Мязин#Общество
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