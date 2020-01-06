Брусничный сок очень полезен для гипертоников

По мнению специалистов, он не является заменой лекарствам, но служит хорошей добавкой к пище. Исследование сока были проведены Анне Кивимяки из Хельсинкского университета.
Напиток снижает давление и улучшает функции сосудов. В течение 10 недель лабораторным крысам, получали сок брусники, клюквы и черной смородины. Эксперименты показали, что именно сок брусники более полезен для здоровья гипертоников.
«Финские специалисты отмечают, что напиток может снижать негативный эффект от нездорового питания», - отмечают СМИ.
В настоящий момент идёт поиск компонентов сока, которые улучшают здоровье.