В Уватском районе 127 человек переедут в новые квартиры

Всего в Увате, Нагорном, Мугене и Демьянке новоселами станут 127 человек, расселено будет 77 квартир. Средства на приобретение нового жилья будут выделены из регионального бюджета, всего 165 миллионов рублей.
«В следующие два года, с 2021 по 2022 год, правительство также планирует расселить еще 85 квартир, расположенных в Демьянке и Туртасе. В новые дома передут 172 человека», пишет Тобольск.ру с ссылкой на администрацию Уватского района.
Опустевшие аварийные дома снесены, а на их месте оборудованы новые стройплощадки