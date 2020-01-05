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В Уватском районе 127 человек переедут в новые квартиры

5 января 2020, 06:10
Фото: 1Mi
В Уватском районе расселяют аварийное жилье
В 2020 году в Уватском районе планируют расселить восемь многоквартирных домов, которые находятся в аварийном состоянии, сообщает «Тобольск.ру».
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Тюмень

Всего в Увате, Нагорном, Мугене и Демьянке новоселами станут 127 человек, расселено будет 77 квартир. Средства на приобретение нового жилья будут выделены из регионального бюджета, всего 165 миллионов рублей.

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«В следующие два года, с 2021 по 2022 год, правительство также планирует расселить еще 85 квартир, расположенных в Демьянке и Туртасе. В новые дома передут 172 человека», пишет Тобольск.ру с ссылкой на администрацию Уватского района.

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Опустевшие аварийные дома снесены, а на их месте оборудованы новые стройплощадки

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