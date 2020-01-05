В тюменской области не осталось детских домов

Кстати, в минувшем году министерство просвещения Р.Ф. отметило эффективность работы правительства Тюменской области по подготовке выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, к самостоятельной жизни, а также поддержку и развитие в регионе семьи и детства.