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В тюменской области не осталось детских домов

5 января 2020, 04:15
Фото: 1Mi
В Тюменской области детей из приютов забрали в семьи
В Тюменской области нет детских домов, а почти все ребятишки, оставшиеся без попечения родителей, воспитываются в замещающих семьях, сообщает «Тюменская линия», с ссылкой на региональный департамент социального развития.
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Тюмень

В области сейчас значится шесть организаций, которые помогают устроить детей в семьи.

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Правительство также со своей стороны оказывает финансовую поддержку этим семьям.

Первоначально выплачивается единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью, затем эти семьи ежемесячно получают пособия на ребенка. Также предусмотрены вознаграждения приемным родителям, опекунам и другие выплаты и льготы.

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Кстати, в минувшем году министерство просвещения Р.Ф. отметило эффективность работы правительства Тюменской области по подготовке выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, к самостоятельной жизни, а также поддержку и развитие в регионе семьи и детства.

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#Новости#Замещающие семьи#Дети-сироты#Детский дом#Тюмень#Юлия Райтер Граб#Общество
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