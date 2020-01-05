В тюменской области не осталось детских домов

В области сейчас значится шесть организаций, которые помогают устроить детей в семьи.
Правительство также со своей стороны оказывает финансовую поддержку этим семьям.
Первоначально выплачивается единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью, затем эти семьи ежемесячно получают пособия на ребенка. Также предусмотрены вознаграждения приемным родителям, опекунам и другие выплаты и льготы.
Кстати, в минувшем году министерство просвещения Р.Ф. отметило эффективность работы правительства Тюменской области по подготовке выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, к самостоятельной жизни, а также поддержку и развитие в регионе семьи и детства.