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Тюменский депутат зарегистрировал у себя в квартире 16 нелегалов

5 января 2020, 03:18
Фото: 1Mi
Депутат из Тобольска прописал у себя 16 мигрантов
Депутат тобольской районной думы Магерам Джаббаров прописал у себя 16 мигрантов, сообщает «Новый день».
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Тюмень

Незаконно зарегистрированными оказались жители Турции и Закавказья. Всем им он планировал помочь получить вид на жительство в Тюменской области.

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«Есть информация, что в курсе происходящего был местный участковый уполномоченный полиции, старший лейтенант полиции Анатолий Бадт, племянник главы Тобольского района Юрия Батта», пишет «Новый день».

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Сам Магерам Джаббаров подтвердил изданию, что в действительности прописал у себя 16 человек, однако, по его словам большинство из них это либо члены его семьи, либо граждане Р.Ф.

Кроме того, в ближайшее время он пообещал «выписать» от себя временно зарегистрированных людей.

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