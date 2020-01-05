Тюменский депутат зарегистрировал у себя в квартире 16 нелегалов

Незаконно зарегистрированными оказались жители Турции и Закавказья. Всем им он планировал помочь получить вид на жительство в Тюменской области.
«Есть информация, что в курсе происходящего был местный участковый уполномоченный полиции, старший лейтенант полиции Анатолий Бадт, племянник главы Тобольского района Юрия Батта», пишет «Новый день».
Сам Магерам Джаббаров подтвердил изданию, что в действительности прописал у себя 16 человек, однако, по его словам большинство из них это либо члены его семьи, либо граждане Р.Ф.
Кроме того, в ближайшее время он пообещал «выписать» от себя временно зарегистрированных людей.