Тюменские семьи усыновили 10 детей с положительным ВИЧ-статусом

«Некоторые из этих ребятишек к тому же остались без попечения своих родителей. Но, несмотря на их положительный статус, тюменцы принимают ребят в свою семью, беря над ними попечительство», сообщает 72.ru c cсылкой на департамент здравоохранения.
Сотрудники органов опеки и попечительства постоянно проверяют условия для жизни детей в семьях, а также исполнения приемными родителями прав и обязанностей.
Усыновить ребенка (как с инфекцией, так и без) могут и взрослые с диагнозом ВИЧ. Правда, пока таких семей в регионе нет.
Напомним, только в 2019 году в Тюменской области было выявлено более тысячи новых случаев заражения ВИЧ. Из них 12 человек – дети, двое из которых родились с таким диагнозом.