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Тюменские семьи усыновили 10 детей с положительным ВИЧ-статусом

5 января 2020, 02:44
Фото: 1Mi
В регионе выявлено более 200 случаев заражения ВИЧ среди детей
В Тюменской области на учете значится более 200 детей с ВИЧ – положительным статусом, сообщает 72.ru.
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Тюмень

«Некоторые из этих ребятишек к тому же остались без попечения своих родителей. Но, несмотря на их положительный статус, тюменцы принимают ребят в свою семью, беря над ними попечительство», сообщает 72.ru c cсылкой на департамент здравоохранения.

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Сотрудники органов опеки и попечительства постоянно проверяют условия для жизни детей в семьях, а также исполнения приемными родителями прав и обязанностей.

Усыновить ребенка (как с инфекцией, так и без) могут и взрослые с диагнозом ВИЧ. Правда, пока таких семей в регионе нет.

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Напомним, только в 2019 году в Тюменской области было выявлено более тысячи новых случаев заражения ВИЧ. Из них 12 человек – дети, двое из которых родились с таким диагнозом.

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