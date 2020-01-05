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Тюменские автоинспекторы усилили контроль на федеральных трассах

5 января 2020, 11:14
Фото: 1Mi
Сотрудники ГИБДД следят за безопасностью детей на дорогах
Сотрудники ГИБДД Тюменской области в усиленном режиме несут службу на федеральных и региональных автодорогах, сообщает пресс-служба региональной госавтоинспекции.
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Тюмень

«В праздничные дни там выставлены дополнительные наряды ДПС, которые следят за безопасностью на трассах. В частности усилен контроль за соблюдением правил перевозки детей», пояснили в пресс-службе ведомства.

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Особенно тщательно следят на уватском посту полиции на федеральной автодороге Тюмень-Ханты-Мансийск.

В связи с трагедией на трассе Тюмень-Курган, где 4 января погибла семья из пяти человек, особое внимание будет уделяться автомобилям, в которых перевозятся несовершеннолетние дети.

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Напомним, в минувшем году, на дорогах региона к административной ответственности за нарушение правил перевозки детей привлечены более восьми тысяч автомобилистов. Только за несколько первых дней этого года, штраф за небезопасную перевозку детей выписан 61 водителю.

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