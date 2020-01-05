Тюменка получила удар ножом в живот за Новогодним столом

По предварительным данным, 31 декабря 37-летняя женщина вместе со своим сожителем пришли в гости к знакомым отмечать Новый год. Во время застолья между хозяевами и визитерами произошла ссора. Тогда гости достали нож, который принесли с собой, однако, их 53-летний знакомый выхватил его и ударил женщину в живот. Пострадавшую доставили в больницу.
«Приехавшие на место происшествия полицейские задержали подозреваемого. Свою вину он полностью признал. Сейчас в отношении его заведено уголовное дело», пояснили в пресс-службе регионального УМВД.
Также было установлено, что ранее он уже имел судимость за подобное преступление. Мужчине грозит до 10 лет тюрьмы.