Тюменка получила удар ножом в живот за Новогодним столом

По предварительным данным, 31 декабря 37-летняя женщина вместе со своим сожителем пришли в гости к знакомым отмечать Новый год. Во время застолья между хозяевами и визитерами произошла ссора. Тогда гости достали нож, который принесли с собой, однако, их 53-летний знакомый выхватил его и ударил женщину в живот. Пострадавшую доставили в больницу.