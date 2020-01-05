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Тюменка получила удар ножом в живот за Новогодним столом

5 января 2020, 04:36
Фото: 1Mi
Тюменец в Новый год пырнул ножом гостью
Тюменские полицейские задержали мужчину, подозреваемого в причинении тяжкого вреда здоровью женщине, сообщает пресс-служба регионального УМВД.
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По предварительным данным, 31 декабря 37-летняя женщина вместе со своим сожителем пришли в гости к знакомым отмечать Новый год. Во время застолья между хозяевами и визитерами произошла ссора. Тогда гости достали нож, который принесли с собой, однако, их 53-летний знакомый выхватил его и ударил женщину в живот. Пострадавшую доставили в больницу.

«Приехавшие на место происшествия полицейские задержали подозреваемого. Свою вину он полностью признал. Сейчас в отношении его заведено уголовное дело», пояснили в пресс-службе регионального УМВД.

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Также было установлено, что ранее он уже имел судимость за подобное преступление. Мужчине грозит до 10 лет тюрьмы.

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