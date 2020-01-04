Вылет экстренно севшего в Перми самолета отложили

Прибытие лайнера из Перми ожидается в 17-41 по московскому времени. С учетом продолжительности полета самолет должен был вылететь из Большого Савино в 15-40 мск. Ранее планировалось, что запасной борт вылетит из Перми в 13 часов (мск).
Напомним, самолет компании Red Wings рейса из Тюмени в Петербург совершил экстренную посадку в аэропорту Перми. Пилот заметил неисправность и хотел посадить самолет в Екатеринбурге, но в посадке отказали из-за погодных условий. Тогда экипаж направил самолет в Пермь.
Службы аэропорта Большое Савино подтвердили, что в самолете найдена техническая неисправность. На борту находились 180 человек, включая 6 членов экипажа. Пассажиров разместили в аэропорту.
Red Wings отправила другой самолет из Москвы, чтобы забрать пассажиров и отвезти в Пулково.