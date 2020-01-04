Вылет экстренно севшего в Перми самолета отложили

Прибытие лайнера из Перми ожидается в 17-41 по московскому времени. С учетом продолжительности полета самолет должен был вылететь из Большого Савино в 15-40 мск. Ранее планировалось, что запасной борт вылетит из Перми в 13 часов (мск).