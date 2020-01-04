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В Заводоуковске судимый парень угнал иномарку

4 января 2020, 09:55
Фото: pixabay.com
В Заводоуковске судимый парень угнал иномарку
Житель Заводоуковска украл у соседки ключи и угнал автомобиль, сообщили в УМВД по Тюменской области.
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Тюмень

По версии следствия, парень пришел в гости к соседям. Когда на него никто не смотрел, он вышел в прихожую и вытащил из кармана весящей на вешалке куртки ключи от «Форда Фокус». На стоянке он сел в машину и скрылся.

Женщина заметила пропажу ключей только через 3 часа и сразу позвонила в полицию. В течение часа сотрудники ДПС остановили угнанную машину. Парня задержали и отправили на допрос.

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Полиция возбудила уголовное дело об угоне. Теперь молодому человеку грозит лишение свободы на срок до 5 лет.

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