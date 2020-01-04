В Заводоуковске судимый парень угнал иномарку

По версии следствия, парень пришел в гости к соседям. Когда на него никто не смотрел, он вышел в прихожую и вытащил из кармана весящей на вешалке куртки ключи от «Форда Фокус». На стоянке он сел в машину и скрылся.
Женщина заметила пропажу ключей только через 3 часа и сразу позвонила в полицию. В течение часа сотрудники ДПС остановили угнанную машину. Парня задержали и отправили на допрос.
Полиция возбудила уголовное дело об угоне. Теперь молодому человеку грозит лишение свободы на срок до 5 лет.