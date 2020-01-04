В Тюмени началась подготовка к крещенским купаниям

«Никаких форс-мажорных моментов не должно возникнуть: все отработано, участники этой большой работы знают свои задачи, направления», — рассказал начальник Центра ГИМС тюменского главка Сергей Каплин.
Специалисты замерили толщину льда, в некоторых точках она составляет 30 см и больше. По словам Каплина, чтобы еще больше укрепить лед, сделать его толще и безопаснее, в некоторых местах ледовый слой еще «наморозят». Только после этого проведут приемку мест Крещенских купаний.
На Туре в Заречной части города уже начали готовить место для купели, техника расчищает лед от снега. Пока выдано только разрешение на работу техники, массой до двух тонн.
Перечень мест, где официально разрешат купаться на Крещение, объявят накануне мероприятий. Традиционно, в Тюменской области действует 40-50 купелей.