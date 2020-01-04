В Тюмени началась подготовка к крещенским купаниям

Специалисты замерили толщину льда, в некоторых точках она составляет 30 см и больше. По словам Каплина, чтобы еще больше укрепить лед, сделать его толще и безопаснее, в некоторых местах ледовый слой еще «наморозят». Только после этого проведут приемку мест Крещенских купаний.