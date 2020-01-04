В Тюмени будет тепло и ветрено

По данным сервиса Яндекс.Погода, утром будет небольшой мороз -7, днем потеплеет до -5. Вечером и ночью температура воздуха составит от -4 до -3 градусов.
Тюменцев ожидает сильный ветер 6-11 м/с, с порывами до 16 м/с, и переменная облачность.
МЧС предупредил, что на дорогах и улицах ожидается гололед. В сочетании с сильным ветром гололед может доставить неприятности как водителям, так и пешеходам. Тюменцам за рулем рекомендуют избегать внезапных торможений и быть предельно внимательными. Пешеходов просят переходить дорогу только в специально обозначенных местах.