В Тюмени будет тепло и ветрено

МЧС предупредил, что на дорогах и улицах ожидается гололед. В сочетании с сильным ветром гололед может доставить неприятности как водителям, так и пешеходам. Тюменцам за рулем рекомендуют избегать внезапных торможений и быть предельно внимательными. Пешеходов просят переходить дорогу только в специально обозначенных местах.