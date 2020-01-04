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В Тюмени будет тепло и ветрено

4 января 2020, 03:33
Фото: pixabay.com
В Тюмени будет тепло и ветрено
В субботу, 4 января, в Тюмени ожидается небольшой снег и сильный ветер.
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Тюмень

По данным сервиса Яндекс.Погода, утром будет небольшой мороз -7, днем потеплеет до -5. Вечером и ночью температура воздуха составит от -4 до -3 градусов.

Тюменцев ожидает сильный ветер 6-11 м/с, с порывами до 16 м/с, и переменная облачность.

МЧС: в субботу в Тюмени ожидается резкое усиление ветра и сильный снегопад
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МЧС предупредил, что на дорогах и улицах ожидается гололед. В сочетании с сильным ветром гололед может доставить неприятности как водителям, так и пешеходам. Тюменцам за рулем рекомендуют избегать внезапных торможений и быть предельно внимательными. Пешеходов просят переходить дорогу только в специально обозначенных местах.

#Новости#Погода#Тюмень#Мария Райтер#Город
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