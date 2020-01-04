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Снегопады в Тюмени затянутся еще на неделю

4 января 2020, 13:10
Фото: pixabay.com
Снегопады в Тюмени затянутся еще на неделю
Всю неделю с 6 по 12 января в Тюмени будет идти небольшой снег. Похолодания не ожидается.
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Тюмень

По данным сервиса «Яндекс.Погода», столбик термометра днем не будет опускаться ниже отметки 14 градусов мороза. Самым холодным днем предстоящей недели станет среда, 8 января (-14), самым теплым – понедельник, 6 января (-3).

Ночью сильнее всего похолодает во вторник, 7 января, до -15 градусов. Днем температура остановится на отметке в -7 градусов. 9-10 и 12 января ночные температуры опустятся до -11, 8 и 11 января – до -14.

В Тюмень пришло потепление
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Ночь на 5 января будет облачной, но теплой, всего -3 градуса. Ветер останется юго-западным, около 4,5 м/с. Влажность вырастет до 90%.

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