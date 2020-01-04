Самолет с тюменцами экстренно сел в Перми

Борт вылетел из Тюмени по расписанию, но в пути пилот заметил техническую неисправность. Экипаж решил приземлиться в Екатеринбурге, но не смог из-за погодных условий. Тогда лайнер направился в Пермь и кружил над полем, пока не сжег лишнее топливо.
На самолете находились 185 человек, в их числе 6 членов экипажа. По разным данным, на борту было от 4 до 18 детей. Все пассажиры размещены в аэропорту Перми.
В аэропорту Большое Савино подтвердили, что лайнер оказался неисправен.
«Во время полета на воздушном судне авиакомпании Red Wings была обнаружена неисправность в авиационном оборудовании. Командир экипажа принял решение сесть в Кольцово, но сделать это по метеоусловиям оказалось невозможно», — сказал представитель аэропорта.
Пассажиры рассказали, что самолет начало трясти еще при взлете и во время посадки тряска только усилилась.
«Нас болтало в самом начале, но мы все же взлетели и направлялись в Санкт-Петербург, примерно, два–три часа. Позже нам сказали, что по техническим причинам придется приземлиться в Перми. У трапа нас встречали полицейские и МЧС, скорой не видел», — рассказал один из тюменцев, оказавшийся на борту.
По его словам, пассажирам долго не давали никакой информации о случившемся и не говорили, когда их отправят дальше.
Компания Red Wings направила другой борт, чтобы забрать пассажиров из Перми и продолжить полет в Санкт-Петербург, передает 78.RU. планируется, что рейс вылетит из Перми в 13 часов мск.