Самолет с тюменцами экстренно сел в Перми

«Нас болтало в самом начале, но мы все же взлетели и направлялись в Санкт-Петербург, примерно, два–три часа. Позже нам сказали, что по техническим причинам придется приземлиться в Перми. У трапа нас встречали полицейские и МЧС, скорой не видел», — рассказал один из тюменцев, оказавшийся на борту.