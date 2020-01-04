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На тюменском озере пройдут экстремальные гонки ретро-автомобилей

4 января 2020, 14:27
Фото: Паблик Old Motors Тюмень
На тюменском озере пройдут экстремальные гонки ретро-автомобилей
На трассе озера Алебашево пройдут экстремальные ледовые гонки Клуба любителей ретро-машин Old Motors Тюмень, пишет «Вслух.ру».
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Тюмень

«В этом году на гонках будет больше именно ретро-техники: это машины «Победа», 21-е «Волги» и тому подобное. Трасса будет более компактной, но при этом более зрелищной и с возможностью наблюдать за ходом почти всего соревнования из одной точки», — сказал президент клуба Old Motors Тюмень Евгений Бушуев.

По его прогнозам, участников в этом году будет больше, чем в прошлом.

Ледовые гонки пройдут в два этапа: 19 января и 8 февраля. Ранее в паблике клуба было размещено расписание заездов с 4 этапами: 5 и 18 января, 1 и 15 февраля. Причина сокращения программы не уточняется.

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По словам организаторов, несколько заездов позволят поучаствовать большему числу любителей ретро-автомобилей. То есть, если кто-то не сможет приехать на первый заезд, все равно получит право записаться на второй.

Тюменские ретроводы привезли идею ледовых гонок из Екатеринбурга, где подобные соревнования проходят несколько лет подряд.

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