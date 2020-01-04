На тюменском озере пройдут экстремальные гонки ретро-автомобилей

«В этом году на гонках будет больше именно ретро-техники: это машины «Победа», 21-е «Волги» и тому подобное. Трасса будет более компактной, но при этом более зрелищной и с возможностью наблюдать за ходом почти всего соревнования из одной точки», — сказал президент клуба Old Motors Тюмень Евгений Бушуев.