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Авария стала причиной пробки в Заречной части Тюмени

4 января 2020, 12:08
Фото: pixabay.com
Авария стала причиной пробки в Заречной части Тюмени
Грузовая «Газель» и легковой автомобиль столкнулись на улице Дружбы в Тюмени, сообщает паблик «ЧС Тюмень».
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Тюмень

Попавшие в ДТП машины полностью перекрыли одну полосу и вызвали затор на дороге. Очевидцы пожаловались на низкую скорость движения в сторону Мыса.

По данным сервиса «Яндекс.Карты», на дороге около Ватутинской рощи дорожное движение было затруднено вплоть до 16:44 по местному времени.

Сейчас движение на улице Дружбы существенно затруднено в обоих направлениях на участке от улицы Ватутина до улицы Рационализаторов. Сложная ситуация для водителей на улице Горького в сторону Туры между улицами 30 лет ВЛКСМ и Серова.

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#Новости#Тюмень#Мария Райтер#Город
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