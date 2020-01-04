Авария стала причиной пробки в Заречной части Тюмени

Попавшие в ДТП машины полностью перекрыли одну полосу и вызвали затор на дороге. Очевидцы пожаловались на низкую скорость движения в сторону Мыса.
По данным сервиса «Яндекс.Карты», на дороге около Ватутинской рощи дорожное движение было затруднено вплоть до 16:44 по местному времени.
Сейчас движение на улице Дружбы существенно затруднено в обоих направлениях на участке от улицы Ватутина до улицы Рационализаторов. Сложная ситуация для водителей на улице Горького в сторону Туры между улицами 30 лет ВЛКСМ и Серова.