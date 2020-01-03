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Неизвестный молодой человек в Новый год оплачивал пожилым тюменцам продукты

3 января 2020, 04:34
Фото: ЧС Тюмень
Подарки
В Тюмени неизвестный молодой человек покупал старикам продукты. Горожане отметили, что это было сделано «не для интернета как сейчас».

Данная история появилась в паблике ЧС Тюмень. Автор отметила, все произошло первого января на кассе в магазине.

«Все ругают молодежь, но мне хочется похвалить», - пояснила тюменка.

Парень покупал пенсионерам продукты оплачивая за них на кассе, «старики очень были благодарны». В комментариях тюменцы предположили, что подобным образом он решил поддержать праздничное настроение.

Местный зоопарк просит горожан отдать новогодние ёлки для корма верблюдам. Они любят есть хвою и кору деревьев. Между тем некоторые торговцы просто оставили нераспроданные елки на обочинах дорог и улицах областной столицы.

#Новости#Новый год#Подарки на Новый год#Тюмень#Александр Мязин#Общество
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