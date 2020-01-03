Неизвестный молодой человек в Новый год оплачивал пожилым тюменцам продукты

Данная история появилась в паблике ЧС Тюмень. Автор отметила, все произошло первого января на кассе в магазине.
«Все ругают молодежь, но мне хочется похвалить», - пояснила тюменка.
Парень покупал пенсионерам продукты оплачивая за них на кассе, «старики очень были благодарны». В комментариях тюменцы предположили, что подобным образом он решил поддержать праздничное настроение.
Местный зоопарк просит горожан отдать новогодние ёлки для корма верблюдам. Они любят есть хвою и кору деревьев. Между тем некоторые торговцы просто оставили нераспроданные елки на обочинах дорог и улицах областной столицы.